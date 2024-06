Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Behindertenbeirat der Stadt erhebt Vorwürfe gegen Teile der Stadtspitze. Das ehrenamtliche Gremium fühlt sich in seiner Arbeit blockiert. Das geht aus einem Brief an den Stadtrat und an Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hervor, der der MZ vorliegt. Schuld an den Problemen sei der Grundsatzreferent im Büro des Oberbürgermeisters, Oliver Paulsen (Grüne), der in der Vergangenheit schon mehrfach von anderen zivilgesellschaftlichen Verbänden kritisiert wurde. Die Stadtverwaltung will den Beschwerden nachgehen, rügt aber auch den Behindertenbeirat.