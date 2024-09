Sachsen-Anhalts Bildungsministerin will die Mindestschülerzahlen erhöhen. Das bringt gerade Grundschulen am halleschen Stadtrand in Bedrängnis. Der Vorschlag stößt auf Widerstand.

Halle (Saale)/MZ - Mit höheren Mindestschülerzahlen will Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) auf den Lehrermangel im Land reagieren. Sie fordert, dass in den kreisfreien Städten künftig in den ersten Klassen in Grundschulen sowie in den fünften Klassen in weiterführenden Schulen mindestens 25 Schüler sitzen müssen.