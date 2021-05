Vorfall in Manfred-Stern-Straße: Erst Lärm, dann Angriff auf Polizisten

Halle (Saale) - Ein Bewohner der Manfred-Stern-Straße informierte am Donnerstagmorgen gegen 2.10 Uhr die Polizei, da aus einer Nachbarwohnung seit zwei Stunden lautstarke Gespräche zu hören waren.

Ein Bewohner der Manfred-Stern-Straße informierte am Donnerstagmorgen gegen 2.10 Uhr die Polizei, da aus einer Nachbarwohnung seit zwei Stunden lautstarke Gespräche zu hören waren. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, reagierte der Wohnungsinhaber sofort aggressiv auf die vor Ort eintreffenden Beamten. Kurz darauf kam auch dessen Ehefrau hinzu, welche die Polizisten unvermittelt angriff. Hierbei wurde eine Polizistin leicht am Arm verletzt. Gegen die 29-Jährige und den 32-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte ermittelt. (mz)