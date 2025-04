Große und kleine Fahrzeug-Oldies Von Wolga bis Gotha-Wagen: Was zu Ostern im alten Straßenbahn-Depot in Halle geboten wird

Die halleschen Straßenbahnfreunde laden am Samstag zum Familienfest ein. Besucher können in Technik-Nostalgie schwelgen und bei Rundfahrten in historischen Wagen unterwegs sein.