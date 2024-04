Die Stadtoase ist ein Mini-Biotop mitten in der Stadt. Ziel ist es, Tiere, Pflanzen und Bäume in einen ökologischen Kreislauf zu bringen.

Von Schafen und Würmern - mitten in Halle

Stadtoase am Galgenberg: Sarah Kaufhold, Dirk Fehse und Andreas Jordan (v.l.)

Halle/MZ. - Den Hahn hört man schon von weitem krähen, die Schafe liegen dösend im Gras. Die Bienen summen und hier und da fliegt ein Schmetterling. Der kleine Stadtbauernhof am Galgenberg ist eine frei zugängliche Idylle und doch mehr. „Es ist ein Biodiversitätsprojekt, bei dem wir mitten in der Stadt ökologische Kreisläufe nachbauen“, erklärt Dirk Fehse vom Verein Stadtoase. Und so leben dort auf rund 2.500 Quadratmetern nicht nur zehn Hühner und drei Schafe, weil sie Eier und Wolle geben.