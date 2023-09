Der Volkspark in Halle startet in eine neue Reihe. Den Auftakt macht mit Joe Bausch ein Arzt, Tatort-Schauspieler und Autor.

Vor gut einem Jahr in Merseburg: Joe Bausch gilt auch als jemand, der sich in der Autogrammstunde Zeit für sein Publikum nimmt. Am Sonntag wird er im Volkspark zu Gast sein.

Halle (Saale)/MZ - Yvonne Lowke weiß seit gut einem Jahr, als sie ihn in Merseburg erlebt hatte, dass sie Joe Bausch wiedersehen möchte. Was lag für sie als Betriebsleiterin der Volkspark Eventgastronomie da näher, als sich um einen Auftritt des renommierten Autors, Schauspielers und früheren Gefängnisarztes an dem Ort zu bemühen, an dem sie arbeitet?