Die Ausstellung „Slip of the Tongue“ zeigt Arbeiten von Studierenden der Malerei. Warum Kunstwerke niemals fertig sind und Fingernägel eine Persönlichkeit haben.

Die Malerei-Studentin Nina Hach präsentiert ihre Werke in der Ausstellung, darunter auch ihre „Nagelgesellschaft“.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Versprecher, oder englisch „slip of the tongue“, passiert nicht nur beim Erzählen von Geschichten. Auch in der Kunst komme es zur Verdrehung oder Neuanordnung von Inhalten, wenn Betrachter ein Kunstwerk interpretieren und darin etwas anderes entdecken, als der Künstler ursprünglich gemeint hat.