Ab Montag, 12. Mai 2025, starten die Arbeiten zum Ausbau des Fernwärmenetzes im Paulusviertel in Halle. Was auf Anwohner zukommt und wie lange gebaut wird.

Achtung, Baustelle: Im Paulusiviertel in Halle bauen die Stadtwerke das Fernwärmenetz aus.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Im Zuge der anstehenden Wärmewende bauen die Stadtwerke Halle das Fernwärmenetz im Paulusviertel aus. Wie das Unternehmen mitteilt, beginnen die Arbeiten ab Montag, 12. Mai, in mehreren Bauabschnitten. Die Fernwärmeleitungen werden dabei in offener Bauweise verlegt – beginnend an der Maxim-Gorki-Straße, über den Rathenauplatz bis hin zur Ludwig-Büchner-Straße. Entsprechende Umleitungen für den Verkehr werden ausgeschildert.

In diesen Straßen im Paulusviertel wird gebaut

Im ersten Abschnitt wird die Straße von der Maxim-Gorki-Straße bis zur Einmündung der Heinrich-Heine-Straße in den Rathenauplatz ab 12. Mai bis Ende Juni 2025 vollständig gesperrt. Grundstückszufahrten für Anlieger werden, soweit möglich, gewährleistet. Im zweiten Bauabschnitt wird anschließend ab Ende Juni das Netz von der Heinrich-Heine-Straße bis zur Ludwig-Büchner-Straße ausgebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August dieses Jahres. Während dieser Zeit müssen Teile des Rathenauplatzes sowie der Ludwig-Büchner-Straße vollständig gesperrt werden. Auch hier werden die Grundstückszufahrten für Anlieger grundsätzlich gewährleistet. Das Parken in den betroffenen Bereichen wird während der Bauarbeiten aufgrund der Vollsperrungen nicht möglich sein, betonen die Stadtwerke.

Blick aufs Paulusviertel in Halle (Foto: Steffen Schellhorn)

Die Baumaßnahmen leisten laut dem Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wärmeversorgung in Halle. Für den Schutz der Bestandsbäume seien entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorgesehen, sodass Baumfällungen während der Bauarbeiten nicht erforderlich sind.