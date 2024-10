Am Hansering in Halle (Saale) muss die Fahrbahn dringend saniert werden. Für den Verkehr ist die Durchfahrt gesperrt, Fußgänger können passieren. Warum sich ein Geschäftsinhaber Sorgen macht.

Aus der Vogelperspektive ist der Baustellenbereich am Leipziger Turm in Halle gut zu sehen. Die tatsächlichen Bauarbeiten sollen an diesem Dienstag beginnen.

Halle/MZ. - So ruhig können Fußgänger selten am Leipziger Turm den Hansering überqueren. Zwar müssen sie einen kleinen Umweg auf sich nehmen, um etwa zum Markt zu gelangen, dafür muss aber keiner an der Ampel warten. Außerdem sind weit und breit keine Fahrzeuge in Sicht. Anstelle von zahlreichen Autos, die über die Kreuzung am Leipziger Turm fahren, stehen dort Absperrungen. Seit diesem Montag ist die Kreuzung „Am Leipziger Turm“, Hansering und Waisenhausring voll gesperrt und bleibt es voraussichtlich noch bis zum 2. November.