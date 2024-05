Halle (Saale)/MZ - Die Volkssolidarität war sein Lebensinhalt. Jetzt ist Dirk Jürgens, der Geschäftsführer der Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser, nach langer schwerer Krankheit gestorben. Die Trauer bei den Mitarbeitern und allen, die ihn kannten, ist groß.

Dirk Jürgens war seit 2009 Geschäftsführer der Volkssolidarität Querfurt-Merseburg, aus der später die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser (VS) wurde, nachdem man die von Insolvenz bedrohten Partner aus Artern und Sondershausen, beide im benachbarten Kyffhäuserkreis, übernommen hatte.

2017 kamen zudem die Einrichtungen der insolventen SKV Kita in Halle dazu. Die Dienstleistungspalette der VS reicht von Kinderbetreuung über Essensversorgung, betreutes Wohnen bis zu Pflegedienst und Tagespflege. Die VS unterhält aktuell 17 Kitas und Horte in Halle, fünf in Querfurt, acht in Merseburg, eine Kita in Eisleben und in Nebra sowie zwei in Roßleben. Dirk Jürgens wurde 56 Jahre alt.