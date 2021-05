Vier Neuinfektionen - Inzidenzwert bleibt weiterhin unter 100

Halle (Saale) - Am Montag hat die Stadt Halle vier Neuinfektionen gemeldet, so die Verwaltung auf ihrer Webseite. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt mit 74,99 weiterhin unter der 100er Grenze. Dennoch bleiben bis auf Weiteres die Regelungen der Bundesnotbremse bestehen. Eine Änderung könnte frühstens ab dem 20. Mai eintreten, wenn Halle fünf Tage in Folge einen Inzidenzwert unter 100 hat.

Aktuell gibt es 559 infizierte Personen in der Stadt. Mit einer weiteren toten Person steigt die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 345. Demnach verstarb bereits am 15. Mai ist eine 73-jährige Frau an einer Corona-Infektion, so die Stadt.

61 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 47 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt 16 Patienten versorgt. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.491 infizierte Personen, davon sind 10.

587 wieder genesen. Bislang sind 93.006 Personen immunisiert, wobei 95.093 mit der ersten Dosis und 28.213 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)