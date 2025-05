Viele Spenden nach Explosion in Schiepzig - das sagt die Mutter

Der Einsatz spielte sich am 9. Mai ab. Die Familie soll auf dem Grundstück zu Besuch gewesen sein.

Schiepzig/MZ. - Gut eine Woche ist vergangen, seit sich der tragische Unfall in Schiepzig ereignet hat, bei dem ein Fass auf einem Privatgrundstück in Brand geraten und anschließend explodiert ist. Durch die Explosion ist ein zehnjähriger Junge lebensbedrohlich verletzt worden, auch sein 40-jähriger Vater kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.