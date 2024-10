Die aktuelle Sonderausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte endet am Wochenende mit einem Programm für die ganze Familie. Was geplant ist und für wen sich ein Besuch noch vorher lohnen könnte.

Viel los zum Abschied - Magie-Schau lockt noch bis Sonntag ins Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Sie steckt voller Überraschungen, selbst für die Mitarbeiter des Landesmuseums für Vorgeschichte – die an diesem Sonntag zu Ende gehende Sonderausstellung „Magie – Das Schicksal zwingen“. Zum Beispiel die Sache mit den Hexen. Zur Verblüffung der Teams Museumspädagogik und Besucherbetreuung zieht es vor allem Berufsschülergruppen immer wieder in jene Ecke im Atrium, in der die Schau über Hexenglauben und darüber informiert, wie sich Menschen vor Hexen zu schützen versuchten.