Von Amulett bis Voudou-Zauber: Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zeigt mit rund 200 Objekten die Sonderausstellung „Magie – Das Schicksal zwingen“.

Mit Video: Von Liebeszauber bis Vodoo - Das bietet die Magie-Ausstellung in Halle

Halle/MZ. - Gut möglich, dass es angesichts der politischen Wetterlage einige Zeitgenossen gibt, die sich zum Hausgebrauch genau eine jener Zauberfiguren wünschen würden, wie sie derzeit auch in Halle zu sehen sind. Handgemachte, oft mit persönlicher Hingabe gestaltete Gebrauchskunstwerke, um der Welt den eigenen Willen aufzuzwingen – im Guten wie im Bösen, was den Unterschied zwischen weißer und schwarzer Magie macht. Zauber als Selbsthilfe, wenn die Dinge nicht so laufen, wie der Einzelne meint, dass sie laufen müssten.