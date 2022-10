Kritik nach Töpfermarkt - Ist das noch Kunst oder schon Propaganda?

Der hallesche Töpfermarkt war sehr gut besucht. Im Nachgang gibt es Kritik an einzelnen Exponaten. Was die Künstler sagen und welche Konsequenzen die Stadt nun zieht.

Halle/MZ - Die Skulptur trägt ein langes schwarzes Gewand, eine Schnabelmaske und einen Zylinder. In diesem Dress erinnert sie an die Pestdoktoren, die im Mittleralter glaubten, sich mit so einer Maskerade vor der gefährlichen Krankheit schützen zu können.

Doch die goldene Spritze in der einen und der Koffer mit dem Pfizer-Impfstoff und Geldscheinen in der anderen Hand verorten die Figur im 21. Jahrhundert. Zu sehen war der „Impfarzt“ beim halleschen Töpfermarkt am vergangenen Wochenende. Dieses und andere Werke des Künstlerehepaares Diane Tafel und Martin Sprave sorgen nun im Nachgang der Veranstaltung für Kritik.

Beleidigende Skulpturen auf Töpfermarkt in Halle: Stadträtin ist empört

„Das Angebot auf dem halleschen Töpfermarkt ist gelinde gesagt verstörend“, schrieb die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) auf der Internetplattform Twitter. Etliche Nutzer stimmten ihr zu. Auch andere Skulpturen, wie zum Beispiel eine Frau mit einem ZDF-Mikrofon in der Hand und einer langen Pinocchio-Nase, lösten Debatten aus, ob solche Arbeiten überhaupt noch Kunst oder vielmehr Propaganda gegen Politik und Medien darstellten.

Die Stadtverwaltung teilt auf MZ-Nachfrage mit, dass politische Debatten zwar ausdrücklich begrüßt werden. „Der Töpfermarkt ist in seiner Grundausrichtung jedoch ein unpolitischer Spezialmarkt und nicht als Forum für politische Debatten gedacht und geeignet“, sagt Stadtsprecher Drago Bock. Die vertretenen Künstler und Händler würden nach fachlichen Kriterien ausgewählt. Ein Beirat sichte im Vorfeld die Bewerbungen und entscheide, welche Arbeiten auf dem Töpfermarkt ausgestellt werden dürfen.

Das Künstlerehepaar aus Nordrhein-Westfalen war allerdings schon im vergangenen Jahr auf dem halleschen Töpfermarkt vertreten. Damals zeigten sie zum Beispiel ihr Werk „Mehr Diktatur wagen“, bei dem ein männlicher Kopf mit ausgestreckter knallroter Zunge dargestellt ist. Auf seiner Stirn prangt ein Schild in Schwarz-Rot-Gold mit dem Grünen-Partei-Logo und sozialistischen Idolen.

Laut Verwaltung hätten die Werke damals nicht so eine „politische Drastik“ gehabt wie in diesem Jahr. Zudem sei aus der Bewerbung der Künstler nicht hervorgegangen, dass politische Inhalte gezeigt werden sollen. Zukünftig werde die Stadt politische Arbeiten bereits in der Ausschreibung ausschließen.

Künstler verstehen Kritik nicht: "Kunst mit Schuss Humor"

Diane Tafel und Martin Sprave bedauern den Schritt der halleschen Stadtverwaltung. Die beiden hätten ihre Arbeiten bereits auf Märkten in ganz Deutschland gezeigt, aber noch nie sei eine Debatte darum derart hochgekocht wie in Halle. „Es bleiben immer viele Leute vor unseren Skulpturen stehen und schmunzeln oder kommen miteinander ins Gespräch“, sagt Sprave. Das sei auch genau das Ziel ihres Schaffens. „Natürlich ist Provokation im Spiel. Aber man sollte unsere Kunst auch mit einem Schuss Humor betrachten“, fügt der Bildhauer hinzu, der seit mehr als 30 Jahren Skulpturen kreiert und verkauft.

Er und seine Frau hätten schon immer auf skurrile Darstellungen gesetzt. Die politischen Arbeiten seien aber erst durch die Corona-Pandemie hinzugekommen, als sie ihrer Kritik an Politik, Medien und Wissenschaft Ausdruck verleihen wollten. Die Hallenser hätten ein besonders großes Interesse an den Arbeiten gezeigt und diese auf unzähligen Fotos festgehalten. Fast alle Skulpturen wurden bereits verkauft. Der Impfarzt werde künftig in einer halleschen Arztpraxis ausgestellt. „Manche Leute sagen, es sei mutig, was wir machen. Für uns ist das einfach nur Kunst“, betont Sprave.

Von einer unnötigen Debatte spricht unterdessen der CDU-Kreisvorsitzende Marco Tullner: „Das ständige Verzetteln in verfassungsrechtlich bedenklichen Zensurdebatten um Kunst- und Kulturfreiheit ist gerade in Sachsen-Anhalts Kulturhauptstadt ein gefährlicher Irrweg.“ Schon mehrmals habe sich die Verwaltung zu künstlerischen Angeboten geäußert – zuletzt zu umstrittenen Künstlern im Steintor Varieté. Der Verwaltung stünde es nicht zu, Kunst zu bewerten oder gar verbieten zu wollen. Es gebe zudem dringendere Probleme in Halle zu lösen.