Verspielter Elefant schleudert Reifen auf Autos in der Tiergartenstraße in Halle

Halle (Saale) - Am Mittwochvormittag gegen 11.50 Uhr hat der hallesche Zoo die Polizei in Halle um Unterstützung gebeten. Wie die Beamten mitteilten, beschädigte ein spielender Elefanten des Zoos zwei in der Tiergartenstraße in Halle abgestellte Pkw.

Demnach schleuderte ein Elefant im Außengehege des Zoos Reifen über die Mauer des Zoos und beschäftigt die dort stehenden Fahrzeuge. Die Polizei half die Halter der Pkw zu ermitteln und diese über den Sachverhalt zu unterrichten. Ein Schaden konnte die Polizei nicht nennen.