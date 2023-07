Versicherungsbetrug und Insolvenzschleppung: Autoglaser bald in Halle vor Gericht

Kriminalität in Halle

Halle (Saale)/MZ - In einem von Halle aus organisierten millionenschweren Versicherungsbetrug wird nun der Prozess eröffnet. Vom 28. August an müssen sich die Geschäftsführer einer Autoglaserei und die Lebensgefährtin eines der Männer vor dem Landgericht verantworten. Den Männern wirft die Staatsanwaltschaft vorsätzliche Insolvenzverschleppung und zwei Straftaten des Bankrotts vor. Außerdem wird ihnen und der Frau mit der Anklage gewerbsmäßiger gemeinschaftlicher Betrug zur Last gelegt.