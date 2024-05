Drei große Kundgebungen sind bis 20 Uhr in der Innenstadt geplant. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und wird aus anderen Bundesländern unterstützt.

Versammlungen gegen und pro Israel legen Riebeckplatz in Halle lahm

Halle (Saale)/MZ - In der Innenstadt von Halle sind Donnerstagabend mehrere Versammlungen zum Israel-Palästina-Konflikt geplant, darunter drei große auf und um den Riebeckplatz. Dadurch kommt es auch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im öffentlichen Personennahverkehr. Wie ein Polizeisprecher der MZ am Abend sagte, habe man alle Straßenbahnlinien, die den Riebeckplatz queren, aus Sicherheitsgründen eingestellt. Das werde bis vermutlich bis mindestens 20 Uhr auch so bleiben.

Vor dem Haus des Lehrers haben sich Gegendemonstranten mit Israel-Fahnen eingefunden. (Foto: Enrico Seppelt)

Auslöser ist der Aufzug unter dem Motto „Schaffung von Frieden und Sicherheit weltweit“ einer pro-palästinischen Gruppierung. Laut Polizei rechnen die Organisatoren mit etwa 200 Teilnehmern. Die Demo soll vom Rondell auf dem Riebeckplatz zum Markt und von dort durch die Rannische Straße wieder bis zum Bahnhof führen.

Die Polizei hat den Riebeckplatz mit so genannten Hamburger Gittern abgeriegelt. (Foto: Marvin Matzulla)

Als Gegenprotest wurde die Versammlung „Nie wieder ist jetzt!“ angemeldet. Bis zu 250 Personen sollen sich vor dem Haus des Lehrers versammeln. Eine weitere Veranstaltung unter dem Slogan „Zivilbevölkerung für Zivilbevölkerung“ kam noch kurzfristig dazu.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um Ausschreitungen zu verhindern. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und wird von Einsatzkräften aus Berlin und Sachsen unterstützt. Die Beamten haben den Riebeckplatz mit so genannten Hamburger Gittern in Zonen aufgeteilt, um Zusammenstöße zwischen den Demonstranten zu verhindern.