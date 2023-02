In Halle-Neustadt wurde seit Sonntagabend ein Kind vermisst. In der Nacht waren Suchhunde im Einsatz. Nun gab die Polizei Entwarnung.

Suchaktion in der Nacht: Vermisstes Mädchen aus Halle-Neustadt in Köln gefunden

Sucheinsatz in der Nacht in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt wurde seit Sonntagabend kurz nach 19 Uhr ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Kind bereits seit dem Nachmittag unterwegs und ist nicht wieder nach Hause gekommen.

In der Nacht kamen Mantrailer-Suchhunde aus Magdeburg in Halle-Neustadt zum Einsatz. Am Montagmittag gaben die Beamten schließlich Entwarnung: Das vermisste Mädchen konnte unverletzt im Stadtgebiet von Köln gefunden werden. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar.