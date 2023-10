Halle (Saale)/MZ - Aus dem Martha-Maria Krankenhaus in Halle-Dölau wurde seit Samstagnacht ein 80-jähriger Patient vermisst. Zur Suche kam unter anderem auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Polizeieinsatz am Martha-Maria Krankenhaus Halle-Dölau. (Foto: Marvin Matzulla)

Eine Personenbeschreibung lag zunächst nicht vor. Die Polizei war mit einem Großaufgebot rund um das Krankenhaus im Einsatz. Kurz vor 06.00 Uhr am Sonntag wurde der 80-Jährige leicht unterkühlt aber wohlbehalten aufgefunden, so die Polizei am Sonntagvormittag in einer Mitteilung.