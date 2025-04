Halle (Saale)/MZ - Freitags standen in der Begegnungsstätte Labyrinth in Halle immer Zeichnen, Sport und Gartenarbeit auf dem Programm. Inzwischen ist die Begegnungsstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung an diesem Tag geschlossen. Was freitags war, wurde auf andere Tage verschoben. Malen und Singen findet nur noch einmal im Monat statt. Ganz weggefallen ist der offene Treff am Freitag inklusive Mittagsangebot. Und an den Wochenenden ist das Labyrinth statt zuvor vier nur noch drei Stunden offen.

