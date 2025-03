Begegnungsstätte Labyrinth in Halle Wichtige Anlaufstelle für psychisch kranke Menschen muss Öffnungszeiten verkürzen - Das wird am Wochenende zum Problem

Die Begegnungsstätte Labyrinth in Halle schränkt vorsorglich ihre Öffnungszeiten ein. Was der Grund ist und was das für Ostern bedeutet.