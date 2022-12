Veranstaltungen in Halle Vorschlag: Sollen Eintrittskarten zu Großveranstaltungen immer mit Fahrkarten im ÖPNV verknüpft werden?

Eintrittskarten zu Großveranstaltungen könnten in Zukunft immer auch an den Kauf eines Bus- oder Bahntickets geknüpft werden. Die Idee soll demnächst in einem Stadtratsausschuss diskutiert werden.