Der Sanierungsstau auf den Straßen von Halle sorgt zunehmend für Probleme. Deshalb will die Stadt mehr Löcher flicken, statt großflächig zu sanieren. Autofahrer schimpfen über vermeintliche Abzocke.

Sanierungsstau in Halle: Stadt setzt auf Flickarbeiten gegen Rumpelpisten - und Blitzer

Die Hettstedter Straße in Halle hat einige Krater zu bieten. Eine Reparatur der schlimmen Stellen ist vorerst aber nicht in Sicht.

Halle (Saale)/MZ - Ingrid und Marian Szczepanski wohnen in Halle-Neustadt im Bereich der Hettstedter Straße. Vor zwei Wochen hatte die MZ über die Straßenschäden dort berichtet – und der Frust, der bei Anwohnern deshalb herrscht. Die Szczepanskis können den Ärger verstehen: „Wenn man sich sein Fahrwerk nicht ruinieren will, muss man um die großen Löcher Slalom fahren“, erzählen sie am Dienstag. Es sei jedenfalls ratsam, vor den Kratern im Asphalt zu stoppen, wenn Gegenverkehr herrsche – und danach den Aufbrüchen auszuweichen.