Der Kreisel am Ende der Magistrale in Halle-Neustadt wird gemacht, aber an anderen Stellen sieht es viel schlimmer aus.

Halle (Saale)/MZ. - Die aktuelle Baustelle des Kreisverkehrs an der Eselsmühle am Ende der Magistrale in Neustadt ist bei vielen Anwohnern umstritten. Zwar wird die Sanierung grundsätzlich begrüßt und auch die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen werden in Kauf genommen, aber gleichzeitig halten viele Neustädter andere Straßen für deutlich sanierungsbedürftiger. Der Kreisel sei im Vergleich etwa zur Hettstedter oder zur Zscherbener Straße noch in Ordnung gewesen, heißt es.