Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am Freitag, 2. Februar, den öffentlichen Nahverkehr in Sachsen-Anhalt. Wir zeigen, worauf sich ÖPNV-Fahrgäste in Magdeburg und in Halle einstellen müssen.

Streik im ÖPNV: Das kommt auf die Fahrgäste im Nahverkehr in Magdeburg und Halle zu

Bei den Verkehrsbetrieben in Magdeburg und Halle (Saale) wird am Freitag, 2. Februar, gestreikt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. - Zu Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. So sind Fahrgäste in Magdeburg und Halle am Freitag, 2. Februar, von den Streiks betroffen.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sollen in großem Umfang bestreikt werden, wie aus einer Meldung in den Sozialen Medien hervorgeht. Demnach sind allerdings noch keine Informationen zu den konkreten Einschränkungen bekannt.

"Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder am Freitag zu einem bundesweiten Streik auf. Stellt Euch also bitte bereits jetzt darauf ein, dass es am Freitag keinen ÖPNV bei der MVB gibt. Sobald wir mehr wissen, informieren wir nochmals", teilen die Verkehrsbetriebe auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit.

Die S-Bahnen und Regionalzüge der Deutschen Bahn sollen aber wie gewohnt fahren. Bei Abellio kommt es in der Streik-Zeit am Freitag jedoch zu Einschränkungen auf der Strecke der Regionalbahnlinie RB 77 zwischen Naumburg Ost und Wangen. Diese sollen aber nicht im Zusammenhang mit dem Aufruf von Verdi stehen, sondern durch einen hohen Krankenstand im Unternehmen zustande kommen. Es sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wie es von Seiten des Unternehmens heißt.

In Halle werden die Stadtwerke mit der Halleschen Verkehrs AG (Havag) bestreikt, heißt es auf Nachfrage. Besonders hart soll es dabei Fahrgäste in den Bereichen Mötzlich, Gesundbrunnen, Frohe Zukunft, Heide-Nord, Lettin, Tornau, Seeben und Dautzsch treffen, denen keine alternativen Möglichkeiten im Nahverkehr zur Verfügung stehen.

Die Busse des Omnibusbetriebs Saalekreis seien allerdings nicht von den Einschränkungen am Freitag betroffen, so ein OBS-Sprecher auf Nachfrage.