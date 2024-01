Erst legen die Lokführer die Arbeit nieder, nun Bus- und Straßenbahnfahrer: Am Freitag soll ein Streik den Nahverkehr in weiten Teilen von Sachsen-Anhalt ausbremsen. Warum der Ausstand die Arbeitgeber überrascht.

Halle/MZ - Es ist ein erneuter Ausstand, der zwar diesmal nicht das ganze Land, aber doch weite Teile davon lahmlegen soll: In Halle, Magdeburg und Dessau sowie im Burgenlandkreis ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für den kommenden Freitag zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf – mithin in den drei größten Städten Sachsen-Anhalts und in einem wichtigen Landkreis im Süden. Dort sollen den ganzen Tag über flächendeckend Busse und Straßenbahnen still stehen – nachdem gerade erst zum wiederholten Mal die Lokführer gestreikt haben. Die Gewerkschaft will mit den Arbeitsniederlegungen ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen.