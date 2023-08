In Halle hat ein 29-Jähriger eine 15-jährige Schülerin vergewaltigt. Was über die Tat und den Täter bisher bekannt ist.

29-Jähriger vergewaltigt Schülerin in Halle: Täter sitzt in U-Haft

In dieser Straße in der südlichen Innenstadt von Halle soll sich das Verbrechen abgespielt haben.

Halle (Saale)/MZ - Schweres Verbrechen in der südlichen Innenstadt in Halle: Dort wurde am Mittwoch ein 15-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Wie Oberstaatsanwältin Heike Geyer der MZ am Freitag bestätigte, soll die Jugendliche vergewaltigt worden sein. Ein Tatverdächtiger wurde bereits verhaftet und sitze in Untersuchungshaft.