Verein aus Halle kommt seinen Zielen Stück für Stück näher

Halle (Saale)/MZ - Viele Tage bei Minusgraden haben die Mitglieder der Bürgerinitiative Rathausseite am Stand der Vereinshütte am Roten Turm auf dem Weihnachtsmarkt durchgehalten – trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle an Helfern. Der Einsatz der Vereinsfreunde habe sich aber auf jeden Fall gelohnt, so Ulrich Schröder, Vorsitzender des Vereins, der sich den Wiederaufbau zunächst des historischen Portals des zerstörten Alten Rathauses Halles zum Ziel gesetzt und dafür bereits etliche Aktionen gestartet hat.