Zu „Bridges to Classics“ in romantischer Kulisse am Galgenberg stehen am Samstagabend Dirigent Bernd Ruf und Rocklegende Eric Bazilian mit ihren Söhnen auf der Bühne.

Vater-Sohn-Doppel zu den Händel-Festspielen: Bei „Bridges to Classics“ am Samstag in der Galgenbergschlucht stehen Stargast Eric Bazilian (2.v.l.) und Sohn Simon sowie Dirigent Bernd Ruf (2.v.r.) mit Sohn Ilja auf der Bühne. Mottogerecht wird auch „Father and Son“ von Cat Stevens zu hören sein.

Halle (Saale) - - Kaum ist Eric Bazilian, Gitarrist und Gründungsmitglied der US-Rockband The Hooters, am Donnerstagnachmittag wohlbehalten in Halle angekommen, führt den prominenten Musiker der erste Weg direkt in den Probensaal der Staatskapelle. Viel Zeit bleibt nicht: Am Samstag steht der Gitarrist als Stargast bei „Bridges to Classics“ in der atemberaubenden Kulisse

der Galgenbergschlucht auf der Bühne, und bis dahin sind noch Proben angesagt für das Konzert, das am letzten Wochenende der Händel-Festspiele stets zu den Highlights des Festivalgeschehens zählt.