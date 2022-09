Urgesteine der Rockszene in Halle wieder auf der Bühne vereint

Halle (Saale)/MZ - „Lebenssünden“ hat Halles wildester Rockgitarrist sein neuestes, frisch gepresstes Album getauft. „Mit Todsünden“, gesteht Christian Sorge, den Halles Musikszene vor Jahrzehnten schon „Sorje“ getauft hat, „kann ich nicht so richtig was anfangen“. Nach mehreren englischsprachigen Scheiben - 2021 ist mitten in der Pandemie die bisher letzte, die „Troubadour“-CD, entstanden - ist es nun wieder ein Album in deutscher Sprache. „Ein Hardrock-Album“, ergänzt „Sorje“, der in den elf Songs darauf musikalisch und in Worten das verarbeitet, was ihm „so im Kopf herumgeht“ - und das ist nicht erst in diesen nicht einfachen Zeiten einiges.

