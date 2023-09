Halle (Saale)/MZ - In Sachsen-Anhalt leben deutschlandweit die meisten Rechtsextremen mit Waffenerlaubnis. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Recherchenetzwerks „Correctiv“ hervor. Demnach dürfen in Sachsen-Anhalt 123 Rechtsextreme legal eine Waffe besitzen, davon 57 eine Schusswaffe. Das Innenministerium hat diese Zahlen der MZ bestätigt. Nach Angaben des Innenministeriums leben in Halle drei als rechtsextrem eingestufte Personen, die legal eine Schusswaffe besitzen dürfen.

Das sagt das Innenministerium

Die Extremisten verfügen über eine Waffenbesitzkarte, mit der sie offiziell Schusswaffen kaufen und besitzen können. Zu den erlaubten Modellen gehören Schuss-, Luftdruck-, Federdruck- und CO2-Waffen. Neben der Besitzkarte existiert zudem der sogenannte „kleine Waffenschein“, der etwa zum Besitz von Schreckschusspistolen berechtigt. Rechnet man diesen mit ein, steigt die Zahl auf fünf Rechtsextreme mit Waffenerlaubnis in Halle. Wie das Ministerium mitteilt, werden der rechtsextremistischen Szene in Halle etwa 40 Personen zugerechnet. Folglich seien über zehn Prozent davon berechtigt, eine Waffe zu haben. Und die Zahlen steigen deutlich: Die Anzahl der Rechtsextremen mit Waffenerlaubnis in Sachsen-Anhalt hat sich allein in den letzten vier Jahren mehr als verfünffacht: Waren es 2019 laut Innenministerium noch 23 bewaffnete Rechtsextremisten, sind es nunmehr 123.

Behörden zu lasch?

„Dieser Trend ist eine Katastrophe“, sagt Rechtsextremismus-Experte Torsten Hahnel vom Verein „Miteinander“ in Halle. Seit Jahren beteuere die Politik, dass Rechtsextreme und Reichsbürger entwaffnet werden sollen. „Dass die Zahlen im gleichen Zeitraum stark ansteigen, ist ein handfester Skandal“, so Hahnel. Er fordert ein konsequenteres Vorgehen der Behörden. „Rechtsextremisten weisen häufig eine besondere Affinität zu Waffen auf“, sagt Ministeriumssprecherin Karina Wessel. In der Szene würden eine menschenverachtende Weltanschauung und eine niedrige Gewaltschwelle mit der Faszination für Waffen zusammenkommen. Die Sprecherin sieht darin ein „nicht zu vernachlässigendes Bedrohungspotenzial“. Dies hätten etwa die terroristischen Aktivitäten des NSU oder auch der Anschlag in Halle 2019 gezeigt.

Hahnel sieht die aktuellen Tendenzen ebenfalls mit Sorge: „Die rechtsextreme Ideologie ist darauf angelegt, im Zweifelsfall Gewalt als legitimes Mittel zum Erreichen politischer Ziele anzuwenden. Die Kombination dieser Ideologie mit der Befugnis zum Waffenbesitz ist beängstigend.“ Dass die Zahl der bewaffneten Rechtsextremen in Halle im niedrigen einstelligen Bereich liegt, spiele keine Rolle: „Jeder Rechtsextremist mit einer Waffe ist eine potenzielle Gefahr. Nicht zuletzt hat uns das Attentat in Halle gezeigt, was ein Rechtsextremer mit einer Waffe anrichten kann.“

Problem ist Gesetzeslage

Dass Rechtsextreme überhaupt Waffen besitzen dürfen, liegt an der aktuellen Rechtslage: „Das Verfassungsschutzgesetz und das Waffengesetz sind nicht derart synchronisiert, dass die Einordnung einer Person als Extremist automatisch zu einer waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit führt“, sagt Wessel. Heißt: Extremisten ist es grundsätzlich nicht verboten, Schusswaffen zu besitzen. Doch es gibt ein noch weiteres Problem bei der Entwaffnung von Rechtsextremen: Die Waffenbehörden erfahren oft gar nicht, wenn ein Waffenbesitzer eine rechtsextreme Gesinnung hat. Manche Informationen über Rechtsextremisten darf der Verfassungsschutz nicht an die Behörden weitergeben. Wie das Ministerium mitteilt, müsse etwa der Quellenschutz gewahrt werden, also der Schutz von V-Leuten oder verdeckten Maßnahmen.

Für Torsten Hahnel ist die Sache klar: „Eine Person, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem gelistet ist, darf keine Waffenerlaubnis bekommen“, meint er. Es brauche hier schärfere Gesetze, zudem müssten die Waffenbehörden auch in der Lage sein, diese umzusetzen.

Die Bundesregierung hat die Entwaffnung der Rechtsextremen zu einem ihrer wichtigsten sicherheitspolitischen Ziele erklärt. In diesem Zuge soll auch das Waffengesetz aktualisiert werden: Bei der letzten Innenministerkonferenz im Juni wurde beraten, wie die Regelungen zur Waffenerlaubnis geändert werden könnten, um Gewalttäter und Extremisten gezielter zu entwaffnen. Seit Kurzem ist eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung Sachsen-Anhalts mit der Überarbeitung betraut, wie Ministeriumssprecherin Wessel sagt. Torsten Hahnel bleibt dennoch skeptisch: „Bis die gesetzlichen Änderungen tatsächlich greifen, wird es noch dauern. Und in Zwischenzeit werden die Zahlen bewaffneter Rechtsextremer wahrscheinlich weiter steigen.“