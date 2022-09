Unratbrand im alten Schlachthof in der Freiimfelder Straße

Am Montagmittag musste die Feuerwehr in Halle zum alten Schlachthof in die Freiimfelder Straße ausrücken. Nach MZ-Informationen brannte Unrat auf dem Gelände.

Halle (Saale)/MZ - Am Montag musste die Feuerwehr in Halle in die Freiimfelder Straße ausrücken. Gegen 12 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung auf dem Gelände des alten Schlachthofs. Auf dem Gelände hatte aus bisher ungeklärter Ursache Unrat gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer in wenigen Minuten löschen.

Zum Einsatz kam die Berufsfeuerwehr Halle mit dem Löschzug der Feuerwache Süd und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Diemitz. Auch ein Sonderfahrzeug AB-Löschwasser der Berufsfeuerwehr Halle wurde wegen der schwierigen Löschwasserversorgung zur Einsatzstelle alarmiert. Der Abrollbehälter kann bis zu 10.000 Liter Löschwasser zur Einsatzstelle transportieren.

Der mobile Wassertank der Berufsfeuerwehr Halle bringt bis zu 10.000 Liter Löschwasser mit. (Foto: Marvin Matzulla)

Bereits in den vergangenen Wochen brannte es immer wieder auf dem weitläufigen Areal, zuletzt erst am 26. August dreimal innerhalb weniger Stunden. In allen Fällen ist von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei ermittelt.