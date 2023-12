Die Anwohner haben zwar Unterschriften dagegen gesammelt. Sie werden künftig dennoch in der Anton-Wilhelm-Amo-Straße wohnen. Warum der Stadtrat so entschieden hat.

Halle (Saale)/MZ. - Bis zum Schluss hat Silke Liebmann an den Stadtrat appelliert. Die Anwohnerin wollte auch künftig im Universitätsring und nicht in der Anton-Wilhelm-Amo-Straße wohnen. Doch bewirkt hat sie mit ihren Auftritten im Stadtrat und den gesammelten Unterschriften letztendlich nichts. Mit 24 Ja- und 17 Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen hat der Stadtrat beschlossen, die Straße umzubenennen. In der Sitzung am Mittwoch begründeten die Fraktionen von Mitbürgern, Grünen, Linken und SPD ihren gemeinsamen Antrag zur Umbenennung.