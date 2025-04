Mit dem Transfer der serbischen Nationalspielerin Marijana Ilic hat Union Halle-Neustadt die Planungen im Tor abgeschlossen. So schätzt Sportchef Gühlcke den Zugang ein.

Marijana Ilic hütet in der kommenden Saison das Tor der Wildcats.

Halle/MZ - Es gibt es noch, das Wort „Wenn“ im Sprachschatz von Felix Gühlcke. Obwohl die Wildcats in der zweiten Handball-Bundesliga 22 Spiele in Folge gewonnen haben, obwohl sie die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung vor Leipzig anführen, sogar zehn Zähler vor Rödertal liegen, das anders als der HC die Lizenz für die erste Liga beantragt hat, spricht Gühlcke mit Blick auf die Kaderplanung pflichtbewusst stets im Konjunktiv. „Wenn wir aufsteigen“, so die Formulierung des Sportchefs.