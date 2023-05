An der Kreuzung An der Magistrale/Feuerwache in Halle-Neustadt häufen sich die Unfälle, weil Ampelschaltungen ignoriert werden. Ob das auch bei einem Unfall am Montagmorgen der Fall war, ist unklar.

Schon wieder an dieser Kreuzung: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Magistrale in Halle

Erneut gab es an der Magistrale in Halle-Neustadt einen Unfall. Die Polizei hat sich zur Unfallursache bislang nicht geäußert.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Personen sind am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Halle-Neustadt verletzt worden. Nach Polizeiangaben saßen sie in zwei Autos, die an der Kreuzung An der Magistrale/Feuerwache in einen Unfall verwickelt gewesen sind.

Die Personen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache machte die Polizei noch keine Angaben. In der Vergangenheit hatten sich an der Kreuzung immer wieder Unfälle ereignet, weil Fahrzeugführer die Ampeln ignorierten.