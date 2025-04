Bei einem Unfall sind am Dienstagabend in Halle-Neustadt mehrere Personen verletzt worden. Auch eine Straßenbahn soll in den Unfall verwickelt gewesen sein.

Mehrere Verletzte - Bus fährt in Halle gegen Berufsschulgebäude

Schwerer Busunfall in Halle-Neustadt

Bei einem Busunglück in Halle-Neustadt wurden mehrere Personen verletzt.

Halle (Saale)/MZ. - Am frühen Dienstagabend hat sich in Halle-Neustadt ein schwerer Busunfall ereignet. Nach MZ-Informationen soll ein Linienbus der städtischen Verkehrsgesellschaft mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dann von der Straße abgekommen sein.

Die Magsitrale ist stadtauswärts ab der Kreuzung Nietlebener Straße gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr bis S-Bahnhof Neustadt ist zurzeit eingestellt.

Auch die Feuerwehr half nach dem Busunglück in Halle-Neustadt. Foto: Marvin Matzulla

Bus kollidiert mit Straßenbahn - neun Personen verletzt

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Nietlebener Straße. Dort war der Bus mit einer Straßenbahn der Linie 9 zusammengestoßen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Bus der Linie 21 ist bei der Kollision von der Straße abgekommen und krachte einige Meter weiter in eine Wand einer Berufsschule.

Neun Personen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter auch der Busfahrer. Wie der Einsatzleiter auf MZ-Anfrage bestätigte, wurde der Busfahrer aus dem Bus herausgeschnitten.

Mehrere Notärzte waren im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Die genauen Umstände des Unfalls sind aktuell noch unklar. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch die Feuerwehr half bei der Bergung. Nach Angaben des Pressesprechers der Polizeiinspektion Halle, Sebastian Schultzik, ist zudem eine Drohne im Einsatz.

Die Unfallbahn ist nur leicht beschädigt. (Foto: Marvin Matzulla)

Wie groß der Schaden an dem Gebäude ist, gegen das der Bus gestoßen ist, ist ebenfalls noch unklar. Unterricht fand zumindest zum Zeitpunkt des Unfalls nicht mehr statt. Die Schäden an der Straßenbahn halten sich in Grenzen.

Havag-Vorstand besichtigt Unfallstelle in Halle-Neustadt

Havag-Vorstand Vinzenz Schwarz ist am Abend noch persönlich an die Unfallstelle gekommen.

"Das Kurzwegeregistriergerät zeichnet die Fahrprofile auf, ähnlich wie Flugschreiber. Wir können sehen wann gebremst und wann geblinkt wurde. Das müssen wir nun erst alles auswerten", so Schwarz. "Das wird immer bei Unfällen ausgewertet. Das gleiche beim Bus. Der hat einen Fahrtenschreiber der alles mitschreibt", heißt es weiter.

"Wir machen natürlich eine interne Unfallauswertung. Die Ermittlungen liegen aber bei der Polizei. Wir werden die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen. Vorrang vor allem ist aber, dass es den Menschen bald wieder besser geht - auch unserem Fahrer", so der Havag-Vorstand, der seit zwölfeinhalb Jahren in Halle lebt und einen derartigen Unfall nach eigenen Aussagen so noch nicht erlebt hat.