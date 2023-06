Jeden Tag kommt es in Halle zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Gemeinsam mit der Polizei beleuchtet die MZ Orte, an denen es häufig kracht.

Gefährliche Stellen in Halle: Warum es auf der Hochstraße so häufig kracht

Verkehr in Halle

Die Auffahrt vom Glauchaer Platz auf die B 80 zählt zu den Unfallschwerpunkten in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Im Sekundentakt fahren Autos von der Hochstraße am Rennbahnkreuz ab und kommen vor der Ampelkreuzung am Gimritzer Damm zum Stehen. Die rechte Abbiegerspur ist wegen der Bauarbeiten an der Elisabethbrücke und der Mansfelder Straße allerdings gesperrt. Autofahrer, die nach rechts fahren wollen, müssen daher auf ihrer Spur bleiben – erst nach der Kurve sollen sie diese wechseln. Ansonsten riskieren sie, mit abbiegenden Baufahrzeugen zusammenzustoßen.