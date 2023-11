Ein Ehepaar aus Halle wurde im Schlaf bestohlen. Der oder die Täter drangen sogar in das Schlafzimmer ein, in dem das Paar schlief. Die Polizei warnt vor den Risiken gekippter Fenster.

Im Schlaf beklaut: Ehepaar in Halle erlebt nächtlichen Albtraum

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist in das Schlafzimmer eines Ehepaares eingebrochen worden, während diese dort schliefen. Der oder die Diebe erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe sowie zwei Mobiltelefone.

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Dienstag in der Zeitzer Straße im Stadtteil Silberhöhe. Das Fenster der Wohnung im Hochparterre sei „gekippt“ gewesen, teilte die Polizei mit.

Nächtlicher Einbruch in Halle - Diebstahl durch angekipptes Fenster

Als das Ehepaar am Morgen aufwachte, bemerkten sie das nun vollständig geöffnete Fenster und das Fehlen von Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf und weist darauf hin, dass auch ein gekipptes Fenster für Diebe ein offenes Fenster ist und ungebetene Gäste nicht vom Einbruch abhält.