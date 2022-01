Unbekannter schießt auf Haus in Halle-Trotha

Halle (Saale)/MZ - Aufregung am frühen Abend in Halles Stadtteil Trotha: Dort soll ein unbekannter Mann gegen 17 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus gestanden und zweimal auf die Eingangstür geschossen haben. Anschließend flüchtete er. Die Polizei konnte vor Ort Patronenhülsen sicherstellen - sie stammten aus einer Schreckschusswaffe. Schäden an der Tür wurden nicht festgestellt. Die Suche nach dem Schützen verlief erfolglos. Kurze Zeit später ging erneut ein Notruf bei der Polizei ein. In einer Straßenbahn soll ein Mann mit einer Pistole hantiert haben. Im Mühlweg verließ er die Tram. Einsatzkräfte der Polizei suchten anschließend ebenfalls vergeblich nach der Person. Ob ein Zusammenhang zu der Attacke in Trotha besteht, war Mittwochabend noch unklar.