Unbekannte Täter schlagen in der südlichen Innenstadt auf Mann ein

Die Polizei musste zu einer Körperverletzung in der südlichen Innenstadt ausrücken.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Zwei unbekannte Personen haben einen Mann am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Streiberstraße so stark geschlagen, dass das Opfer zu Boden ging. Laut Polizeiangaben ergriffen die Täter anschließend die Flucht.

Ein Zeuge hatte das Geschehen jedoch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.