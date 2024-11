Halle/MZ. - Nach einem Unfall auf der Bahnstrecke Halle-Nordhausen sucht die Polizei nach Zeugen: In Höhe Wörmlitz ist am Freitagabend gegen 19.45 Uhr ein Güterzug mit einem Rasenmäher kollidiert, der auf die Gleise gelegt worden war.

Auf dem Gegengleis lagen Betonteile, vor denen ein weiterer Zug jedoch bremsen konnte, da die Notfallstelle angeordnet hatte, in diesem Bereich langsam zu fahren. Die Strecke wurde gesperrt bis die Bundespolizei die Gleise geräumt hatte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden.

Polizei bittet Hallenser um Mithilfe bei der Suche nach Straftätern

Daher bittet die Bundespolizei die Bevölkerung um Unterstützung: Wer hat am Freitag zwischen 19 und 19.40 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in dem Bereich Kalininstraße 43 wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten?

Hinweise können Zeugen an die kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 /6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Durch den Polizeieinsatz und die Gleissperrungen, die um 20:38 Uhr wieder aufgehoben werden konnte, erhielten insgesamt fünf Züge 120 Minuten Verspätung. Bei dieser Tat handelt es sich um eine schwerwiegende Straftat, bei der es zu weitaus hohen Sach- oder auch Personenschäden hätte kommen können, mahnt die Bundespolizei. Durch das schnelle Reagieren sei womöglich ein größeres Schadensereignis abgewendet worden.