Unbekannte brechen in Gaststätte in Halle-Neustadt ein - Spielautomat aufgebrochen

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Mittwoch sind gegen 2 Uhr mehrere Personen in eine Gaststätte in Halle-Neustadt eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Durch die Täter sei ein Gittertor aufgebrochen worden, durch über den dahinterliegenden Haupteingang habe man sich Zutritt zum Objekt verschafft.

Drinnen wurde wurde ein Spielautomat gewaltsam geöffnet und die Geldkassette entwendet. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. Zur Schadenshöhe kann aktuell keine Aussage getroffen werden.