Baumfällungen in Halle Umweltschützer in Halle kritisieren Bürgermeister und Stadtverwaltung

In der Nacht zum Samstag sind am Unterberg in Halle Plakate wegen der Baumfällungen für einen Hotelneubau aufgetaucht. Kritisiert wird Bürgermeister Egbert Geier und der Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt, René Rebenstorf.