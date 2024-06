Halle/MZ - Sechs Jahre hat der Bau gedauert, die Idee dazu stammt sogar von 2009, nun ist es geschafft: Am Donnerstag wurde das Psychiatriezentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Halle-Neustadt feierlich eröffnet. „Als wir im Oktober 2017 den Grundstein gelegt haben, wusste ich nicht, was auf mich zukommt“, sagt die Geschäftsführerin Birgit Stracke-Ernst. Die Corona-Pandemie, gestiegene Materialkosten, Firmen, die ihren Auftrag nicht vollenden konnten und Lärm und Schmutz waren nur einige der Dinge, die die Mitarbeiter und Bewohner während der Bauzeit beschäftigt haben. Auch die Kosten sind stark angestiegen. „Teilweise hatte ich schlaflose Nächte deswegen“, so Stracke-Ernst. 17 Millionen Euro hat der Um- und Neubau gekostet. 14 Millionen wurden vom Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.