Halle/MZ. Der Sport seines Lebens, ach was, der Sport, der sein Leben ist, lässt Ulli Wegner auch mit 83 Jahren nicht los. Die Jahrzehnte, in denen der Boxtrainer „verbrannt ehrgeizig war“, wie er selbst sagt, haben Spuren hinterlassen. Beide Oberschenkel hat er sich gebrochen, musste am Herzen operiert werden, in seinem Darm wurde ein Tumor gefunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.