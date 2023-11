Die Polizei in Halle sucht nach zwei jugendlichen Tätern, die am Montagmittag im Bereich der Raffineriestraße eine Frau überfallen haben.

Überfall auf offener Straße in Halle: Frau wird von zwei Jugendlichen ausgeraubt

Auf dem Fußgängerweg zwischen Hauptahnhof und Raffineriestraße in Halle ereignete sich der Vorfall.

Halle (Saale)/MZ - Es passierte zur Mittagszeit zwischen 12.45 und 13.00 Uhr auf offener Straße. Zwei unbekannte Jugendliche traten am Montag an eine Frau heran, zeigten ein Messer vor und forderten sie auf, ihr Handy herauszugeben, ein IPhone.

Als die beiden Täter das Handy erbeutet hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die 37-jährige Frau blieb unverletzt und ging anschließend zur Polizei.

Frau in Halle beraubt: Täter waren zwei Jugendliche

Der Vorfall ereigente sich im Bereich des Fußwegs zwischen Ernst-Kamieth-Straße und Raffineriestraße in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Die Geschädigte schätzte die beiden Täter auf 14 bis 17 Jahre und beschrieb beide als Personen mit deutschem Phänotyp.

Weiterhin gab die Geschädigte an, dass der erste Täter etwa 1,75 Meter groß und schlank ist, dass er ein schlankes Gesicht mit bleicher Hautfarbe hat und zerzauste dunkle Haare. Er trug bei dem Überfall einen dunklen Pullover, eine dunkelgraue Jogginghose sowie einen Schlauchschal beziehungsweise eine Sturmhaube um den Hals.

Raub nahe Hauptbahnhof Halle: Polizei sucht Zeugen

Der zweite Täter ist 1,68 bis 1,70 Meter groß und ebenfalls schlank. Er trug bei dem Überfall einen dunklen Pullover und eine dunkelgraue Jogginghose.

Wem die so beschriebenen Personen in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihnen machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.