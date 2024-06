Am Freitag, 5. Juli, gibt es in diesem Jahr die Lange Nacht der Wissenschaften. Dann öffnet die Universität und weitere Forschungseinrichtungen ihre Türen.

Halle/MZ. - Mehr als 330 Veranstaltungen sind zur diesjährigen Langen Nacht der Wissenschaften am Freitag, 5. Juli, an der Martin-Luther-Universität mit weiteren Forschungseinrichtungen und der Stadt Halle geplant. Einen Überblick über die Standorte und Veranstaltungen gibt es laut Universität im gedruckten Programmheft, dass ab diesem Freitag in der Tourist-Information im Marktschlösschen (Marktplatz 13) und in der Information in der Burse zur Tulpe am Uniring erhältlich ist.