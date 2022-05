Über 100 Jahre alt und undicht: Wasserleitungen im Nordfriedhof Halle müssen saniert werden

Die Stadt will für rund 770.000 Euro die Rohre sanieren.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Die Wasserleitungen auf dem Nordfriedhof sollen erneuert werden. Laut dem städtischen Fachbereich Immobilien haben die Rohre größtenteils ihre Lebensdauer von 100 Jahren überschritten.

Vermehrt seien Defekte zu beklagen, Wasser versickere unkontrolliert im Boden und es gebe „ständig“ gebrochene Rohrleitungen. Teilweise sei sogar die Versorgung nicht mehr gesichert.

Wenn der Bauausschuss am Donnerstag zustimmt, könnte noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. Sie sollen rund drei Jahre dauern. Insgesamt plant die Stadt Ausgaben in Höhe von rund 770.00 Euro.