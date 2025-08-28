weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach 8.000 Sendungen: TV-Reporter Andreas Neugeboren aus Halle legt das Mikro zur Seite

Der Hallenser Andreas Neugeboren ist das Gesicht des MDR in Sachsen-Anhalt. Nun moderiert er seine letzte Sendung. Angefangen hatte er als Schauspieler. Was bleibt und was noch kommt.

Von Dirk Skrzypczak 28.08.2025, 09:23
So kennt man Andreas Neugeboren auf den Galopprennbahnen im Osten Deutschlands. Der 66-Jährige steht auch hier vor der Kamera.
So kennt man Andreas Neugeboren auf den Galopprennbahnen im Osten Deutschlands. Der 66-Jährige steht auch hier vor der Kamera. (Foto: Rennclub Halle)

Halle (Saale)/MZ - Er ist das Fernsehgesicht des MDR in Sachsen-Anhalt, zudem der Kopf des Galopprennsports in Halle: Moderator Andreas Neugeboren. Nach 34 Jahren und 8.000 Sendungen ist an diesem Donnerstag Schluss. Der Hallenser wird zum letzten Mal „Sachsen-Anhalt heute“ moderieren. Mit welchen Gefühlen verabschiedet sich der 66-Jährige von den Bildschirmen in den Ruhestand? Wie sind seine Pläne?